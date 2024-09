Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Bockhorn (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20.09.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 23.09.2024, 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Uhlhornstraße in Bockhorn einzudringen. Die Täter wirkten hierbei auf die Verglasung einer rückwärtig gelegenen Zugangstür ein. Die Tür wurde durch das Einwirken zwar beschädigt, ein Eindringen in das Gebäude misslang jedoch.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Tel: 04453 97862-0 bei der Polizei in Bockhorn zu melden.

