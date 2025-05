Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0296 --Polizeieinsatz nach Beschwerden in der Überseestadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Kommodore-Johnsen-Boulevard Zeit: 01./02.05.2025, 20:15 Uhr bis 01:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen kontrollierten von Donnerstag auf Freitag mehrere Autofahrer in der Überseestadt, nachdem Anwohner sich über Raser und Autoposer beschwert hatten. Dies führte zu einem größeren Polizeieinsatz.

Gegen 20:15 Uhr waren über den Notruf der Polizei mehrere Beschwerden von Anwohnern, unter anderem im Kommodore-Johnson-Boulevard eingegangen, weil mehrere Fahrer mit zum Teil hochmotorisierten Autos durch zu schnelles Fahren, starkes Beschleunigen und Aufheulen der Motoren und laute Musik auffielen. Vor Ort trafen die Polizisten auf eine Vielzahl an Fahrzeugen und versuchten durch offensive Kontrollen das zum Teil erhebliche Fehlverhalten zu unterbinden. Zum Teil waren deutlich mehr als 100 Autos unterwegs. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Das Verhalten der Fahrer war oft aggressiv und feindselig den Polizisten gegenüber.

In einem Fall wollten Einsatzkräfte einen 18-Jährigen mit seinem Mercedes stoppen. Plötzlich gab er Gas, so dass ein Polizist zur Seite springen musste. Der Heranwachsende wurde etwas später an dem geparkten Mercedes gestellt. Bei der anschließenden Kontrolle schrie er herum, bedrohte die Polizisten und musste schließlich zu Boden gebracht werden. Auch hier beruhigte er sich nicht und beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Auf der Wache stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte und außerdem unter dem Einfluss von Cannabis stand. Es wurden diverse Anzeigen, unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Cannabis. Bei der vorläufigen Festnahme des 18-Jährigen mischten sich mehrere Umstehende ein und versuchten die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Hinzugerufene Kräfte beruhigten schließlich die Situation.

Die Polizei Bremen wird, wie auch in der Vergangenheit, auch zukünftig zielgerichtete Verkehrskontrollen durchführen. Zusätzlich war die Polizei Bremen rund um den ersten Mai mit diversen Versammlungslagen gefordert.

