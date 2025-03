Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - PKW entwendet und angezündet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 23.03.2025 wurde gegen 04:00 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Limburgstraße in Landau aufgehebelt. Entwendet wurde ein Schlüssel eines PKW BMW, mit welchen unbekannte Täter im Anschluss davonfuhren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am 23.03.2025 wurde der Polizei Landau gegen 23:50 Uhr ein brennender PKW im Bereich des Danziger Platzes in Landau gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der PKW brannte komplett aus. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem ausgebrannten PKW um den in der vorherigen Nacht entwendeten PKW BMW handelte. Der ausgebrannte PKW wurde sichergestellt. Die Schadenshöhe beträgt circa 15000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen zu dem Sachverhalt wird auch geprüft werden, ob vorliegend von einer Brandstiftung auszugehen ist. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

