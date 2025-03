POL-PDLD: Mit Promille am Steuer

Ottersheim (ots) - Am Samstagabend (22.03.2025) im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Friedhofstraße in Ottersheim zu verschaffen. Durch das Aufhebeln der Terrassentür entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, sodass keine Gegenstände entwendet wurden. Zeugenhinweise nimmt ...

