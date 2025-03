Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere E-Scooter ohne Versicherungsschutz festgestellt

Westheim/Rülzheim/Germersheim (ots)

Gleich drei E-Scooter fielen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Germersheim am Samstag (22.03.2025) auf, da sie ohne gültige Haftpflichtversicherung unterwegs waren. Gegen 09:55 Uhr kontrollierte eine Streife einen 32-Jährigen in Westheim. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er für den E-Scooter keine aktuelle Versicherung vorlegen konnte. Gegen 16:55 Uhr wurde ein E-Scooter in Rülzheim kontrolliert, da an diesem ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht war. Außerdem befanden sich zwei Personen auf dem Gefährt. Der 15-jährige Fahrzeugführer sowie sein ebenfalls 15-jähriger Mitfahrer machten widersprüchliche Angaben zu den Besitzverhältnissen. Der E-Scooter wurde vor Ort sichergestellt. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass der E-Scooter ohne Erlaubnis des Vaters des Mitfahrers genutzt wurde. Gegen 20:50 Uhr stellte eine Streife erneut einen E-Scooter mit einem nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen fest. Der 26-jährige Fahrer gab an, im April 2024 eine Versicherung abgeschlossen zu haben. Er sei davon ausgegangen, dass diese auch bis April 2025 gültig sei. Gegen alle Fahrzeugführer sowie Halter der E-Scooter wurden Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass zum 01. März jeden Jahres eine neue Versicherung benötigt wird. Die Farbe der Versicherungskennzeichen wechselt sich jährlich ab. Aktuell gültige Versicherungskennzeichen sind in der Farbe Grün ausgegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell