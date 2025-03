Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Alkohol im Straßenverkehr, Diebstahl, Unfallflucht und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Althütte - Schöllhütte: Betrunken Auto gefahren

Ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 22:30 Uhr in der Ebniseestraße durch eine Streife des Polizeireviers Backnang kontrolliert. Nachdem im Atem des Peugeot-Fahrers deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser Test ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von etwa 2,2 Promille. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ferner muss er mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Fahrrad geklaut

Unbekannte Diebe entwendeten am Mittwoch, zwischen 21:00 Uhr und 21:20 Uhr, ein in der Eisenbahnstraße abgestelltes Fahrrad. Beim geklauten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Cube. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise zu den Dieben erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Urbach: Unfallflucht

Am Dienstag, zwischen 09:30 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Hecke eines Grundstückes in der Straße "Innerer See" und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der entstandene Schaden an der Hecke wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Schorndorf: Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr fuhr ein 36-jähriger LKW-Fahrer in der Johannesstraße auf eine haltende 39-jährige Kleinkraftrad-Lenkerin auf. Aufgrund der Kollision kam die 39-Jährige zu Sturz und verletzte sich leicht. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Waiblingen: Unfall auf Westumfahrung

Am Mittwoch gegen 15:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Fiat Kastenwagens die Westumfahrung in Fahrtrichtung Alte Bundesstraße. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf einen vor ihm befindlichen VW Tiguan auf. Bilanz des Unfalls ist ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell