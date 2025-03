POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallflucht

Aalen (ots) - Fellbach: Unfallflucht In der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Eberhardstraße wurde am Freitag zwischen 11 Uhr und 11:50 Uhr ein Fahrzeug des Herstellers Fiat durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um ...

