Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall nach Überholmanöver

Aalen (ots)

Oberrot: Unfall nach Überholmanöver

Am Mittwochmorgen gegen 06:40 Uhr befuhr ein 37-jähriger BMW-Fahrer die L1050 in Richtung Wielandsweiler. Hierbei wollte er einen vor ihm fahrenden 55-jährigen Citroen-Fahrer überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden 30-jährigen Fiat-Fahrer. Die Fahrer des Fiat und des Citroen wichen jeweils nach rechts aus, sodass die drei Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren. Hierbei streiften sich die Fahrzeuge. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. In der Folge fuhr ein 26-jähriger Seat-Fahrer an die Unfallstelle heran und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, eine hinter ihm fahrende 18-jährige VW-Fahrerin ebenfalls. Die 21-jährige Fahrerin eines Peugeot, welche hinter dem Seat und dem VW fuhr erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf, sodass dieser auf den Seat aufgeschoben wurde. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme bis etwa 08:30 Uhr vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell