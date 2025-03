Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Trunkenheitsfahrt, Körperverletzung, Verkaufsautomat aufgebrochen,

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall auf B14

Am Dienstag kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Backnang. Auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Nord fuhr eine 48-jährige Skoda-Fahrerin aus Unachtsamkeit auf den vor ihr abbremsenden VW eines 41-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrtzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Welzheim: Betrunken Auto gefahren

Ein 64-jähriger Ford-Fahrer wurde am Dienstag, gegen 23:55 Uhr in der Silcherstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Als im Atem des Ford-Fahrers deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser Test ergab bei dem 64-jährigen einen Wert von etwa 1,6 Promille. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ferner muss er mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach-Oeffingen: Körperverletzung

Am Dienstagnachmittag begaben sich zwei Männer im Alter von 34 und 27 Jahren zur Arbeitsstätte eines 22-Jährigen in der Benzstraße. Dort kam es zunächst zu einem Streitgespräch zwischen den Beteiligten, in dessen Verlauf sie sich von dem Firmengelände wegbewegten. Kurze Zeit später eskalierte der Streit, wobei der 34-Jährige und der 27-Jährige auf den 22-Jährigen einschlugen und ihn am Boden liegend traten. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Polizeiposten Schmiden führt die weiteren Ermittlungen.

Backnang: Verkaufsautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 10:40 und Dienstag, 22:15 Uhr, gewaltsam einen Verkaufsautomaten auf, der in der Industriestraße aufgestellt war. Aus diesem entwendeten sie Bargeld und Waren, überwiegend E-Zigaretten und Energydrinks, im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

