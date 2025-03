POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schutzplanke beschädigt

Aalen (ots) - Winnenden: Denkmal beschmiert Ein Vandale beschmierte am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr ein Denkmal in der Albertviller Straße mit Farbe. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen. Winnenden: Einbruch in Telefongeschäft Am Dienstagmorgen gegen 03:30 Uhr ...

