POL-HX: Zwei Pkw-Fahrer müssen ihren Führerschein abgeben

Bad Driburg (ots) - Am Dienstag, 4. Juni, gab es in Bad Driburg auf der Einmündung Lange Straße/ Konrad-Adenauer-Ring einen seltenen Anblick. Ein Motorrad fuhr ohne Fahrer ein kurzes Stück auf der Straße. Zunächst bog gegen 17.35 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem Motorrad von der Straße "Am Rathausplatz" rechts auf die Lange Straße ein. Richtung Konrad-Adenauer-Ring verlor der aus Willebadessen stammende Fahrer ...

mehr