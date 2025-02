POL-EU: Tiefstehende Sonne blendete Pkw-Fahrer

Nettersheim-Engelgau (ots) - Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und überschlug sich im Anschluss. Der Pkw kam hinter der Leitplanke in einer Böschung zum Stehen. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / ...

