Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Denkmal beschmiert und Einbruch in Telefongeschäft

Aalen (ots)

Winnenden: Denkmal beschmiert

Ein Vandale beschmierte am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr ein Denkmal in der Albertviller Straße mit Farbe. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Einbruch in Telefongeschäft

Am Dienstagmorgen gegen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr verschaffte sich ein Dieb gewaltsam Zutritt zu einem Telefongeschäft in der Mühltorstraße und entwendete aus diesem etwa 25 Mobiltelefone, deren Wert sich insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Betrag beläuft. An einem Fenster des Geschäfts entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07195 9640 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell