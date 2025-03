Aalen (ots) - Aalen/Wasseralfingen: Fahrradfahrer im Kreisverkehr übersehen Ein 80-Jähriger wollte am Montag, gegen 14:50 Uhr mit seinem Opel in den Kreisverkehr von der Binsengasse her einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer, vom Talschulzentrum kommenden 13-jährigen Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die 13-Jährige sich leichte Verletzungen zuzog. Sie musste anschließend zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug ...

