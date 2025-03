LPI-SHL: Pyrotechnik gezündet - Zeugen gesucht

Stadtlengsfeld (ots) - Montagnachmittag tankte ein Autofahrer seinen Opel an einer Tankstelle in der Eisenacher Straße in Stadtlengsfeld. Nach dem Tankvorgang setzte er sich, ohne zu bezahlen in sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hämbach davon. Die Polizei wurde informiert und Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen waren schnell vor Ort und stoppten das Fahrzeug kurz vor dem Hämbacher Kreisel. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass der ...

