Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch

Eisfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit vom späten Freitagabend bis Montag, 13:00 Uhr, gewaltsam in eine Firma in der Straße "Seerasen" in Eisfeld einzudringen. Der Versuch misslang, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0055944/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell