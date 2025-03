Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Autofahrer

Suhl (ots)

Am späten Sonntagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 59-jährigen Autofahrer in der Meininger Straße in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Polizisten brachten den Fahrzeugführer zur Blutentnahme in Krankenhaus, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Den 59-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

