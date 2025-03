Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bilanz der LPI Suhl zum Karneval

Bereich Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Suhl fanden seit Donnerstagabend eine Vielzahl von Faschings- und Karnevalsveranstaltungen statt. Die Polizeidienststellen waren mit vielen Kräften im Einsatz, um den Besuchern das größtmögliche Sicherheitsgefühl zu geben. Insgesamt verliefen die "närrischen Tage" aus polizeilicher Sicht, auch dank der guten Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen überdurchschnittlich ruhig. Im Bereich des Inspektionsdienstes Suhl und der Polizeiinspektion Hildburghausen nahmen die Polizisten keine Anzeigen im Zusammenhang mit den Faschings-Feierlichkeiten auf. Die Polizeiinspektionen Bad Salzungen meldete lediglich eine Sachbeschädigung von Montagabend in Vacha bei der ein unmittelbarer Faschingszusammenhang noch in Prüfung ist. Die meisten Einsätze mussten die Polizeikräfte in Wasungen bewältigen. Insgesamt kam es in der Zeit von Samstag auf Sonntag zu fünf körperlichen Auseinandersetzungen und zwei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen im Wasunger Stadtgebiet aus denen jeweils eine Anzeige resultierte. Die Ermittlungen und Vernehmungen der zur Tatzeit teilweise stark alkoholisierten Beteiligten dauern an. Alle Umzüge in Südthüringen verliefen störungsfrei, auch wenn unbeteiligte Autofahrer teilweise größere Umleitungen aufgrund von Straßensperrungen in Kauf nehmen mussten. In der Summe trugen alle Sicherheitspartner ihren Teil zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen bei und leisteten gute Arbeit.

