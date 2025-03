Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen/Dewangen: Glascontainerbrand

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Dienstag ein Glascontainer in der Hohekreuzstraße gebrannt hat. Gegen 22:30 Uhr wurde der brennende Glascontainer gemeldet und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Aalen unter 07361/5240.

Hüttlingen: Auf Minibagger aufgefahren

Eine 53-Jährige übersah am Dienstag am linken Fahrbahnrand des Filderweg einen dort abgestellten Minibagger. Infolgedessen fuhr sie mit ihrem Ford auf diesen auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Ford war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Als am Dienstag ein 55-jähriger Seat-Fahrer die Baldener Straße in Richtung Röttingen befuhr, übersah er den BMW eines 74-Jährigen. Dieser befuhr die K3200 von Kahlhöfe in Fahrtrichtung Röttingen. Im dortigen Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Es entstand lediglich Sachschaden.

Ellwangen: Hyundai beschädigt

Am Dienstag beschädigte ein bislang Unbekannter einen Hyundai, welcher auf einem Hallenbadparkplatz in der Rotenbachstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer kollidiert mit PKW

Ein 45-jähirger Fahrradfahrer missachtete am Dienstag gegen 21 Uhr auf der L1161 zwischen der Heubacher Straße und der Stauferstraße die Vorfahrt eines dort fahrenden 54-jährigen Toyota- Fahrers. Es kam zur Kollision bei welcher der 45-Jährige leicht verletzt wurde und in eine Klinik verbracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell