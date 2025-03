POL-PDLD: Jockgrim-Verkehrsgefährdung durch gefährliches Überholmanöver

Landau (ots) - In der Nacht vom 21.03.2025 auf den 22.03.2025 wurden durch unbekannte Täter zwei E-Bikes der Marke Fischer in der Straße "Im Grünen Winkel" in Landau entwendet. Die Fahrräder befanden sich abgeschlossen vor der Wohnanschrift des 38-jährigen Geschädigten. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet ...

mehr