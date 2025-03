Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Unfall durch verlorene Hackschnitzel

Kandel (ots)

Am Morgen des 22.03.2025 befuhr ein 92-jähriger Radfahrer aus Kandel den Radweg in Richtung Wörth, in Verlängerung der Lauterburger Straße. Als dieser durch die Unterführung der BAB 65 fuhr, kam er dort zu Fall und zog sich Verletzungen am Arm zu. In der Unterführung wurde durch einen bislang Unbekannten eine größere Menge Hackschnitzel verloren, auf welchen der Radfahrer mit seinem Rad ausrutschte.

Zeugen welche Hinweise auf den Verlierer der Hackschnitzel geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell