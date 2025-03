POL-PDLD: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Bad Bergzabern (ots) - Am 21.03.2025 gegen 15:30 Uhr kam es an der Einmündung Weinstraße/Neubergstraße in Bad Bergzabern zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Die 21-jährige Unfallverursacherin befuhr die Neubergstraße und beabsichtigte nach links in die Weinstraße einzufahren. Hierbei übersah sie den Fahrradfahrer, welcher die Kurtalstraße in Fahrtrichtung Bahnhof befuhr. Letztlich ...

