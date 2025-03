Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Auto am Fahrbahnrand beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug wurde am Samstag, 08.03.2025 zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Fahrzeug stand mit der rechten Fahrzeugseite auf dem Gehweg in der Schönauer Straße, Höhe Hausnummer 40. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel und am Kotflügel. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

