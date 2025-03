POL-FR: Kirchzarten: Verkehrsunfall mit zwei Fahrrädern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Lkrs. Emmendingen, 79331 Teningen, Neudorfstraße Am 07.03.2025 kam es in der Neudorfstraße in Teningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr. Der beschädigte Pkw, ein ...

