Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L186/ Gemarkung Sexau: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Waldkirch und Sexau

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 07.03.2025, gegen 14:00 Uhr ist ein 81-jähriger Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L186 zwischen Waldkirch-Buchholz und Sexau tödlich verunglückt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Senior die L186 aus Waldkirch-Buchholz kommend in Richtung Sexau und fuhr aus noch unklaren Gründen einem vorausfahrenden Fahrzeug auf. Anschließend geriet der 81-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 81-jährige Senior wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Der Fahrer des an der Frontalkollision beteiligten Fahrzeuges musste mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Für den Mann bestand jedoch keine Lebensgefahr.

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Unfallaufnahme musste die Strecke über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell