POL-FR: Schopfheim: Messingspäne von Firmengelände entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 09.03.2025, gegen 10:20 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 8 in Kirchzarten ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrerinnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin die Fußgängerzone in der Hauptstraße in westlicher Richtung befahren haben. Zur gleichen ...

mehr