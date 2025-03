Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Bergzabern (ots)

Am 21.03.2025 gegen 15:30 Uhr kam es an der Einmündung Weinstraße/Neubergstraße in Bad Bergzabern zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Die 21-jährige Unfallverursacherin befuhr die Neubergstraße und beabsichtigte nach links in die Weinstraße einzufahren. Hierbei übersah sie den Fahrradfahrer, welcher die Kurtalstraße in Fahrtrichtung Bahnhof befuhr. Letztlich touchierte die Fahrzeugführerin den Fahrradfahrer mit ihrem rechten Außenspiegel, sodass dieser zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzt sich der 64-jährige leicht.

