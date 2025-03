Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach - Mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Rohrbach (ots)

Am 21.03.2025 befanden sich gegen 16:50 Uhr vier Personen (16-19 Jahre alt) mit ihren Kleinkrafträdern auf dem Parkplatz des Modepark Röther in Rohrbach. Einer der Personengruppe machte eine Probefahrt auf einem Kleinkraftrad. Hierüber echauffierte sich ein PKW-Fahrer und beleidigte die Personengruppe. Im folgenden Streitgespräch zückte der PKW-Fahrer zudem ein Einhandmesser und bedrohte damit einen 17-Jährigen. Dies nahm der 17-Jährige zum Anlass, nach dem bisher unbekannten PKW-Fahrer zu treten. Nachdem mehrere Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, entfernte sich der PKW-Fahrer. Der Sachverhalt wurde im Nachgang bei der Polizei Landau zur Anzeige gebracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

