POL-PDLD: Kontrollen anlässlich B10 Sperrung

Landau (ots) - Am 21.03.2025 kam es um 00:52 Uhr zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Gerberstraße in Landau. Hierbei wurde durch unbekannte Täter brachial die verglaste Eingangstür eingeschlagen. Innerhalb von wenigen Minuten wurden sodann mehrere Handys entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 10.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die ...

