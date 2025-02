Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 10 Monate Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, der wegen des besonders schwereren Falls von Diebstahl verurteilt wurde, in Haft.

Am Donnerstagmorgen, dem 20. Februar 2025 geriet der 46-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den tschechischen Staatsangehörigen bestand. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht den Mann zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Da der Gesuchte sich nicht zum Haftantritt stellte, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Die Einsatzkräfte nahmen den Gesuchten fest und lieferten ihn in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein.

