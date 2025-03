Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei Vorfälle in zwei Stunden

Landau (ots)

Am 21.03.2025 wollte gegen 10:45 Uhr ein 26-Jähriger mit dem Linienbus von Godramstein in Richtung Landauer Innenstadt fahren. Da dieser kein gültiges Ticket vorweisen konnte, wurde ihm die Mitnahme durch den 56-jährigen Busfahrer verwehrt. Dies nahm der 26-Jährige zum Anlass, dem Busfahrer nach vorangegangenem Streitgespräch mit der Faust ins Gesicht und mit einer Eisenstange gegen das Knie zu schlagen. Hierdurch wurde der Busfahrer leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro an dessen Brille. Der 26-Jährige konnte vor Ort zunächst nicht mehr festgestellt werden. Jedoch kam es gegen 12:40 Uhr zu einem weiteren Vorfall. Hier schlug er zunächst mit einer Eisenstange auf ein Motorrad und beschädigte dieses. Hierauf wurde er vom 43-Jährigen Geschädigten angesprochen. Mit seiner Eisenstange versuchte er nach diesem zu schlagen, verfehlte diesen jedoch. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-Jährige im Bereich des Hauptbahnhofes festgestellt werden. Er gab an, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Eisenstange wurde sichergestellt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung verantworten müssen. Aufgrund bestehender Fremdgefährdung wurde er nach Entnahme der Blutprobe einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt.

