Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dreimal positiv auf Cannabis

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, den 21.03.2025, wurden diverse Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Bergzabern durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, konnten insgesamt drei Fahrzeugführer, darunter ein Führer eines E-Scooters, kontrolliert werden, bei denen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden. Zunächst wurde ein 36-jähriger mit seinem Fahrzeug in der Kurtalstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anschließend, gegen 18 Uhr, konnten die Beamten einen 38-jährigen auf dessen E-Scooter in der Weinstraße kontrollieren und zuletzt wurde, kurz vor 20 Uhr, eine Verkehrskontrolle mit einem 20-jährigen auf einem Parkplatz in der Kurtalstraße durchgeführt. Bei allen drei kontrollierten Personen wurde ein Drogenschnelltest in Form eines Urintests durchgeführt. Bei allen Fahrzeugführern zeigte der Test eine positive Reaktion auf Cannabisprodukte an. Demnach wurden alle Personen zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihnen sodann eine Blutprobe entnommen. Ebenfalls wird nun gegen alle drei Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

