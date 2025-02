Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstähle aus Handwerker- Fahrzeugen

Ratzeburg (ots)

10. Februar 2025 | Polizeidirektion Ratzeburg

In der letzten Woche kam es vermehrt zu Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen. Am 04. Februar 2025 kam es zu zwei Aufbrüchen von Fahrzeugen in Koberg. In der Nacht vom 06. auf den 07. Februar 2025 wurde Werkzeug aus Fahrzeugen in Bliesdorf, Krummesse und Pölitz gestohlen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden am 04. Februar 2025 in Koberg gegen 02:45 Uhr im Wiesengrund ein Iveco und kurz darauf, gegen 03:15 Uhr in der Dorfstraße ein Daimler-Benz Vito gewaltsam geöffnet. Aus beiden Fahrzeugen wurden hochwertige Werkzeuge entwendet.

In der Nacht vom 06. auf den 07. Februar 2025 kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 06:45 Uhr zu Aufbrüchen von vier Handwerkerfahrzeugen. In Bliesdorf wurde in der Dorfstraße ein Ford Transit, in der Straße "Lange Reihe" in Krummesse ein Renault Traffic, in der Schulstraße in Pölitz ein Renault Master sowie in der Schulstraße ein Ford Transit gewaltsam geöffnet. Aus allen Fahrzeugen wurden hochwertige Werkzeuge entwendet.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat in den Tatzeiträumen im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501- 0 oder per E-Mail: BadOldesloe.ki@polizei.landsh.de.

