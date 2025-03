POL-PDLD: Mehrere Fenster eingeworfen

Hördt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.-22.03.2025) wurden in der Kirchstraße in Hördt mehrere PKW von bislang unbekannten Tätern zerkratzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Eichenlaub, POK'in Telefon: 07274/958-0 ...

