POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Wohngebiet

Wittlich (ots) - Am Sonntag, 28.04.2024, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, wurde ein rot / schwarzer E-Scooter mit blauem Versicherungskennzeichen beim Spielplatz in der Beethovenstraße in Wittlich entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Thomas Fischer, PK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571-9260 ...

