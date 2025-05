Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0297--Mutmaßlicher Brandstifter gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack Zeit: 2.5.25 bis 3.5.25

Einsatzkräfte der Polizei stellten in der Nacht zu Samstag einen mutmaßlichen Brandstifter in Vegesack. Zuvor hatten ein Auto, ein Carport und ein Gartenschuppen gebrannt. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 22 Uhr brannte in der Lindenstraße ein Pontiac-Oldtimer in voller Ausdehnung. Durch das Feuer wurde auch das Carport in Mitleidenschaft gezogen. Dabei entstand hoher Sachschaden. Wenig später kam es in der Nähe zu zwei weiteren Bränden, wobei ein Carport an der Kuhlmaystraße und ein Gartenschuppen im Brambusch in Flammen standen. Die Feuerwehr löschte die Feuer schnell, Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Einsatzkräfte nahmen noch in der Nacht einen 19-Jährigen in der Nähe eines Brandortes vorläufig fest. Der Bremer ist verdächtig, die Brände gelegt zu haben. Beim ihm konnten entsprechende Beweismittel sichergestellt werden. Die Ermittlungen, auch ob er für weitere gleichgelagerte Delikte verantwortlich ist, dauern an.

