LPI-SHL: 6 Kompletträder-Sätze gestohlen

Schmalkalden (ots) - In der Zeit von Montagabend, 21:10 Uhr, bis Dienstagmorgen (28.01.2025) sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Näherstiller Straße in Schmalkalden. Der Automat wurde dadurch stark beschädigt. Die Täter gelangten an Zigaretten und Bargeld in bislang unbekanntem Wert/unbekannter Höhe und flüchteten anschließend unbemerkt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat ...

mehr