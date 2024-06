Polizei Aachen

POL-AC: Polizei und Feuerwehr im Einsatz- Brand am Kronenberg

Aachen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (27.06.2024) ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Kronenberg gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten kurz vor Mitternacht Gartenmöbel im rückwärtigen Bereich des Hauses in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auch auf die dazugehörige Wohnung über, wodurch Gebäudeschaden entstand.

Nach Informationen der Polizei blieben alle Bewohner unverletzt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell