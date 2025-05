Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0300 --Einbrecher durch Schaufenster gestoppt--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Langemarckstraße Zeit: 05.05.2025, 03:35 Uhr

In der Nacht zu Montag stellten Einsatzkräfte einen 33 Jahre alten Einbrecher in der Neustadt. Ein zuvor eingeschlagenes Schaufenster wurde ihm während seiner Flucht zum Verhängnis.

Gegen 03:35 Uhr wurden Zeugen auf ein lautes Klirren in der Langemarckstraße aufmerksam und sahen, wie ein Mann durch eine zerstörte Scheibe in einen Kiosk einstieg. Zuvor schlug er versehentlich mit einem Gullydeckel das Schaufenster einer neben liegenden Pizzeria ein. Als er seinen Fehler feststellte, zerstörte er die Fensterscheibe des Kiosks und gelangte so in den Verkaufsraum. Der 33-Jährige entnahm unter anderem mehrere Schachteln Zigaretten. Als er flüchten wollte, riss die Scheibe des Kiosks vom oberen Rahmen, sodass diese auf den Fuß des Einbrechers fiel und er sich dabei verletzte. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten den 33 Jahre alten Mann noch vor Ort. Die Polizisten stellten bei ihm das Diebesgut sicher. Aufgrund der Verletzung am Fuß wurde er von Rettungskräften zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls gegen den Bremer. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell