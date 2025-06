Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.06.2025

Eschwege (ots)

Kollision zwischen Pkw und Klein-Lkw; Schaden 9000 Euro

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Sonntag auf der K 44 zwischen Frankenhain und der Anschlussstelle zur Landesstraße L 3301. Um 08.38 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Berkatal mit einem Klein-Lkw die Kreisstraße in Richtung Frankenhain, in der Gegenrichtung war ein 51-jährige Autofahrerin aus Kronberg i. Taunus unterwegs. Im Bereich einer Kurve kollidierten die Fahrzeuge, wobei die 51-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird mit insgesamt 9000 Euro angegeben.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Stadtbahnhof in Eschwege ist ein Arrius Citybike in der Farbe rot geklaut worden. Das Rad im Wert von 100 Euro war in der Fahrradgarage mittels Kabelschloss gesichert abgestellt und wurde von Unbekannten bereits letzte Woche zwischen Donnerstag 08.00 Uhr und Freitag 17.00 Uhr geklaut. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Diebstahl aus Hotel, Polizei sucht Zeugen

Eine Geldtasche mit einem 4-stelligen Bargeldbetrag haben Unbekannte aus einem Eschweger Hotelbetrieb in der Struthstraße geklaut. Am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr war die Geldtasche im Bereich der Rezeption von Hotelbediensteten kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen worden. Diesen Umstand nutzten die Diebe aus, um sich die Geldtasche anzueignen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl (Pedelec); Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof in Neu-Eichenberg ist ein Pedelec der Marke Cube (Modell: Cross Hybrid Pro 500; Farbe: schwarz/grün) geklaut worden. Das Rad im Wert von 1100 Euro war in der Fahrradgarage mittels Schloss gesichert abgestellt und wurde von Unbekannten am Wochenende zwischen Samstag 08.30 Uhr und Sonntag 19.30 Uhr geklaut. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

