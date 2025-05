POL-LIP: Extertal-Almena. Versuchter Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots) - In der Straße Krumme Weide alarmierten Zeugen am Freitagnachmittag (16.05.2025) gegen 16.50 Uhr die Polizei wegen eines versuchten Raubes in einem An- und Verkaufsgeschäft. Der 77-jährige Verkäufer öffnete einem unbekannten Mann die Ladentür aufs Klingeln. Beim Betreten des Geschäftes schubste der Mann diesen umgehend und schlug auf ihn ein. Unter ...

