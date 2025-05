Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Raubversuch in An- und Verkaufsgeschäft.

Lippe (ots)

In der Straße Krumme Weide alarmierten Zeugen am Freitagnachmittag (16.05.2025) gegen 16.50 Uhr die Polizei wegen eines versuchten Raubes in einem An- und Verkaufsgeschäft. Der 77-jährige Verkäufer öffnete einem unbekannten Mann die Ladentür aufs Klingeln. Beim Betreten des Geschäftes schubste der Mann diesen umgehend und schlug auf ihn ein. Unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe forderte der Täter das Öffnen eines Tresores. Der Verkäufer kam der Forderung jedoch nicht nach. Der Mann besprühte ihn daraufhin mit Reizgas und attackierte ihn mit weiteren Schlägen, bevor er ohne Beute in Richtung Bahnhof flüchtete. Der 77-Jährige aus Lemgo erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen konnten den Täter wie folgt beschreiben: ca. 40 - 50 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,80 m, dunkle Haare, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, einer schwarzen Hose, schwarzen Turnschuhen und einer großen dunklen Leder-Umhängetasche. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell