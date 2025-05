POL-LIP: Bad Salzuflen. Wem gehört das Werkzeug?

Lippe (ots) - Am Samstag 17.05.2025, um 14:30 Uhr, beabsichtigte ein 86-jähriger Pkw-Führer rückwärts aus einem Parktasche des Rewe-Marktes in Lemgo, Steinweg auszuparken. Hierbei kollidierte dieser, mit dem Heck seines Pkw, mit einem 67-jährigen, der an seinem Pkw seine Einkäufe in den Kofferraum einräumte. Der 67-jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und in das Klinikum Lippe Detmold verbracht. ...

mehr