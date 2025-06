POL-ESW: Pressebericht 24.06.2025 -Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 2500 Euro

Am Montagabend ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der junge Mann war gegen 22.40 Uhr auf der Kreisstraße K 59 von Sickenberg in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. In Folge dessen kollidierte der Pkw mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Geländer. Der Sachschaden wird mit 1500 Euro bei dem Pkw und 1000 Euro bei dem Geländer angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Poststraße in Hessisch Lichtenau, gegenüber der VR-Bank, ist ein geparkter schwarzer Audi (Cabrio) von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am Fahrzeugheck beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich bereits vergangene Woche zwischen Freitag 11.00 Uhr und Samstag 15.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 80; Schaden 50.000 Euro; 3 Personen verletzt

Am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall mit hohem Sachschaden und insgesamt 3 verletzten Personen auf der Bundesstraße B 80. Wie die Beamten der Polizei Witzenhausen berichten, befuhr gegen 16.55 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen die B 80 von Witzenhausen kommend, in Richtung Unterrieden. In der Gegenrichtung war ein 27-Jähriger aus Hann. Münden unterwegs. Die 51-Jährige geriet dann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Wagen des 27-Jährigen zusammen. Sowohl die 51-Jährige als auch der 27-Jährige sind mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Eine 54-jährige Mitfahrerin im Auto des 27-Jährigen erlitt leichte Verletzungen und konnte nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort entlassen werden. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden (Totalschaden). Zudem mussten beide Autos abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 80 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, Rettungskräfte und die Straßenmeisterei Witzenhausen an der Unfallstelle im Einsatz.

Auffahrunfall

Am Montag um 09.15 Uhr befuhren ein 55-Jähriger aus Meißner und eine 19-Jährige aus Meinhard mit ihren Pkw die Bundesstraße B 27 in Richtung Anschluss A 38. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr musste der 55-Jährige verkehrsbedingt anhalten, was die 19-Jährige zu spät erkannt und deshalb auffuhr. Bei dem Unfall entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Parkplatzunfall; Autos rollen gegeneinander

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Laubenweg in Witzenhausen sind am Montagmorgen um 08.15 Uhr die Autos eines 72-Jährigen aus Hannover und einer 71-Jährigen aus Fretterode in eine Kollision geraten. Am Auto der 71-Jährigen entstand dabei an der hinteren Stoßstange ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Laut Unfallbericht bezichtigen sich beide Fahrzeughalter gegenseitig, ihr jeweiliges geparktes Auto nicht genügend gegen ein Wegrollen gesichert zu haben.

