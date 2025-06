POL-ESW: Pressebericht 23.06.2025 (3)

Polizei Eschwege

43-Jähriger unter dem Einfluss von Amphetamin und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei Eschwege hat am Freitagmittag einen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammenden 43-jährigen Fahrer eines Rettungswagens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der in Eschwege durchgeführten Verkehrskontrolle räumte der 43-Jährige schließlich den Konsum berauschender Mittel (Amphetamin) ein, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem konnte der 43-Jährige bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, so dass in der Folge jetzt strafrechtliche Ermittlungen wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen, sowie wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis anhängig sind.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf ist in der Straße "Ringau" eine Treppe von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren beschädigt worden, der von der Kirchstraße in Richtung Rathofstraße unterwegs war. Der Schaden an der Treppe beläuft sich auf 1000 Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen Freitag 16.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0 entgegen.

In der Landstraße/Ecke Mönchewinkel in Niederhone ist ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Seat Ibiza von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren beschädigt worden. Festgestellt wurde der Schaden (Höhe ca. 1500 Euro) vorne links am Fahrzeug am Montag um 09.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

