Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wonsheim - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Wonsheim (ots)

Am Freitagnachmittag befuhren ein Lkw, ein Pkw und ein 29-Jähriger Motorradfahrer hintereinander die L409 aus Richtung Wonsheim in Fahrtrichtung Neu-Bamberg. Der 29-Jährige Motorradfahrer scherte nach links aus um die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge in einem Zug zu überholen. Während des Überholmanövers begegnete dem Motorradfahrer ein Pkw, der die L409 in Richtung Wonsheim befuhr. Der 29-Jährige Motorradfahrer beendete seinen Überholvorgang, ohne mit einem anderen Fahrzeug zu kollidieren. Beim Wiedereinscheren nach rechts, vor dem Lkw, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Der 29-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Verkehrsunfallzeugen leisteten Erste Hilfe bis der verständigte Rettungsdienst sowie ein Rettungshelikopter eintrafen. Nach Erstversorgung am Unfallort wurde der 29-Jährige schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad des 29-Jährigen war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25000 EUR. Die L409 war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen zwischen Wonsheim und Neu-Bamberg vollgesperrt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

