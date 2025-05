POL-PDWO: Wörrstadt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) - Montag, 19.05.2025 Am späten Montagabend kam es gegen 23:15 Uhr auf der B9 in Höhe der Ausfahrt Mettenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin mit mehreren Gerüstteilen kollidierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß mit den, auf der Fahrbahn liegenden Teilen. Glücklicherweise blieb die Fahrerin des Opel Meriva dabei unverletzt, an ihrem Auto ...

