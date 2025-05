Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Geschwindigkeitskontrollen auf der B9 und der K9 im Bereich Worms

Worms (ots)

Am 21.05.2025 führte die Polizei Worms auf der B9 und der K9 gezielte Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durch.

Zunächst erfolgte eine Geschwindigkeitsmessung auf der K9 zwischen Worms-Pfiffligheim und Worms-Pfeddersheim. Kontrolliert wurden hierbei Fahrzeuge, die auf der K9 in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 80 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an der Kontrollörtlichkeit lag bei 109 km/h. Anschließend wurde eine weitere Geschwindigkeitsmessung auf der B9 in Höhe der Karl-Kübel-Brücke durchgeführt. Kontrolliert wurden Fahrzeuge, die die B9 aus Richtung Hessen und Ludwigshafen in Fahrtrichtung Mainz befuhren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 50 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften). Nach erfolgter Messung wurden die Verkehrsteilnehmer auf zwei verschiedene nahegelegenen Parkplätze einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 93 km/h. Des Weiteren wurde bei einem Fahrzeugführer nach der Wahrnehmung von Cannabisgeruch ein Urintest durchgeführt. Nachdem dieser positiv ausfiel, wurde der Fahrer zwecks weiterer Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Nun muss der Fahrer mit Konsequenzen eines Verstoßes nach § 24 a StVG rechnen. Insgesamt konnten 70 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Überhöhte Geschwindigkeit und der Genuss von Alkohol oder betäubenden Substanzen im Straßenverkehr zählen weiterhin zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Bereits geringe Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und geringe Mengen an Alkohol oder ähnlich betäubenden Substanzen können das Risiko von Unfällen erheblich erhöhen. Die Polizei Worms appelliert daher erneut an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Bestimmungen im Straßenverkehr durch angepasstes Fahrverhalten einzuhalten und damit so für die Sicherheit aller beizutragen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell