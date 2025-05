Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Freimersheim - Tödlicher Verkehrsunfall auf der L401

Freimersheim (ots)

Gestern befuhr gegen 14.00 Uhr befuhr ein 66-Jähriger Pkw-Fahrer aus Richtung Alzey kommend die L401 in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Ein 55-Jähriger Lkw-Fahrer befuhr seinerseits die L401 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Im Bereich zwischen der A63 und der Einmündung, L401 / K9, kam der Pkw-Fahrer auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Fahrer erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 58000EUR. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter beauftragt. Die L401 war nach dem Verkehrsunfall war im Teilbereich der Unfallstelle bis 19.00 Uhr vollgesperrt.

