POL-PDWO: Ramsen - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Dreisen (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 22:45 Uhr, ereignete sich auf der B47 bei Dreisen ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin befuhr der B47 aus Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Dreisen, und folgte der Abfahrt in Fahrtrichtung Göllheim. Hierbei geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 42-jährigen. An beiden ...

